Стильный выход: Тодоренко поддержала тренд на маскулинность, появившись в свете в мужской рубашке и брюках

Телеведущая Регина Тодоренко стала гостей закрытого показа документально-игрового кино «Сахаров. Две жизни», которую организовал благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и онлайн-кинотеатр KION. Звезда вышла в свет в тотальном черном образе, составленном в стиле mens look.

Красотка выбрала классическую рубашку и огромного размера брюки, поддержав тренд на оверсайз и маскулинность. Девушка с удовольствием позировала фотографам на вечеринке и была довольна собой и своим нарядом.

Помимо Тодоренко, на вечере присутствовали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владислав Лисовец, Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, Сарик Андреасян, Рома Зверь, Ирина Безрукова и другие звезды шоу-бизнеса и кино.

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