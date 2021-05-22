«Ни жиринки»: Шубская в лифе бандо и мини-шортах из денима позировала на яхте

Александр Овечкин с женой Анастасией давно обосновался в США. Здесь у него родились двое сыновей, старшему Сереже исполнится нынче три годика, младший Ваня недавно отмечал свой первый день рождения.

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Пока легенда хоккея защищает честь «Вашингтон Кэпиталз», его красавица жена проводит время с подругами. Один из солнечных дней в столице США Анастасия Шубская провела на яхте, отдохнула и позагорала. На память об этом беззаботном дне девушка сделала снимок. Она позировала в лифе бандо и шортах из денима с необработанным краем, и опубликовала кадр в микроблоге.

«Это был отличный день», — подвела итоги дня Шубская.

Подписчики поспешили оценить кадр и начали оставлять самые разные комментарии: «Мисс красотка, чистая, настоящая, пример для многих, мамочка», «Когда в женщине все гармонично…», «После 2 детей такая фигура. Ни жиринки», «Принцесса!», «Красотка», «Как будто в России!», — написали некоторые.

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