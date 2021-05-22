«Это шестьсот лет назад было»: Кравец оправдалась за свои слова о банальных шутках на Comedy Club

В студии показали старую запись звезды проекта, в которой она нелестно отзывается о программе.

Звезда шоу Comedy Club Марина Кравец в эфире популярного проекта оправдалась за свои слова, которые она произнесла много лет назад.

Отметим, что последний выпуск Comedy Club был посвящен как раз ей. Единственной женщине-резиденту шоу исполнилось 37 лет. В связи с этим она провела вступительную часть программы вместе с Волей и Харламовым.

В какой-то момент все резиденты затянули песню, в которой восхвалили Кравец. Вдруг на сцене появился Павел Воля, который прервал веселье. «Ребята, стоп. Остановите праздник. Посмотрите, какое я видео нашел. Послушайте, что она говорит», — заявил он, после чего была включена старая запись.

«Женщина, девушка должна оставаться в юморе. Если она уже выбрала этот путь, то должна оставаться женственной. Она должна следить, что и как она говорит. И, безусловно, она не должна опускаться до уровня определенных шуток. Ну, из Comedy Club, как бы это не банально звучало».

Марина Кравец

После этих слов все резиденты демонстративно покинули сцену.

«Это с другого канала. Это шестьсот лет назад было», — оправдалась Марина Кравец, которую, правда, никто не услышал.

Напомним, что шоу Comedy Club много лет с успехом идет на канале ТНТ. У проекта очень высокие рейтинги на телвидении.

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