«Может, это вообще женщина»: на Comedy Club раскрыли Павлина из третьего сезона шоу «Маска»

На шоу Comedy Club в эфире ТНТ в одной из сценок спародировали популярное шоу «Маска». По сюжету, членам жюри в составе Гарика Харламова, Марины Кравец и Александра Реввы нужно было угадать, кто скрывается под маской Павлина в третьем сезоне нашумевшего проекта.

«Может, это вообще женщина», — сделал предположение Харламов, глядя на Павлина.

«Женщина, это те, кому ты свое имущество раздаешь. Тупица!» — отреагировал Павлин.

«Мариночка, скажи, кто я и отправишься на «Евровидение», — добавил Павлин.

«Может, это Петр Налич», — сделала предположение Кравец.

«Это ты Петр Налич. Как ты вообще вспомнила Налича. Жена Петра Налича не помнит Петра Налича. Может ты жена Петра Налича? Я единственный, кто выступает здесь в своей одежде. Мне Гудков клип снимал», — заявил гордо Павлин.

«Это может быть кто угодно. От Лободы до робота-пылесоса», — подшутил Харламов.

В финальной версии от членов жюри прозвучали следующие варианты. Кравец подумала, что это композитор Игорь Николаев. Ревва остановился на певце Сергее Лазареве. Гарик Харламов посчитал, что Павлин – это Татьяна Буланова. Когда Павлин снял маску, то все были ошарашены. Им оказался Филипп Киркоров.

«Я троллила Киркорова потому что он выгнал меня из шоу «Маска», — заметила Кравец, выступавшая на шоу в костюме Солнца.

«А я потому что он мне не давал сказать слово. Тянул одеяло на себя», — заявил Ревва.

«А я честно думал, что это Буланова», — подчеркнул Гарик Харламов.

Отметим, что последний выпуск Comedy Club был посвящен Марине Кравец. Единственной женщине-резиденту шоу исполнилось 37 лет. В связи с этим она провела вступительную часть программы вместе с Волей и Харламовым.

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