Горничная в мини: невестка Орбакайте в розовом парике и нежно-голубом платье предстала на юбилее мужа

Череда звездных дней рождения в мае продолжилась юбилеем старшего сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никиты. Музыканту исполнилось 30 лет. По такому поводу именинник закатил вечеринку на бывшей даче своей прославленной бабушки Аллы Пугачевой на Истре, куда созвал друзей, коллег и родных.

Дресс-кодом вечеринки стало аниме. Сам именинник и его гости с удовольствием облачились в персонажей японской мультипликации. Жена виновника торжества тоже не осталась в стороне.

Модель Алена Краснова нарядилась горничной, представ в нежно-голубом платье мини, фартуке выбеленного желтого цвета и розовом парике. На запястьях и голове невестки Орбакайте красовались манжеты и головной убор обслуживающего персонала.

Поддержал дресс-код вечеринки и младший брат Никиты, Дени Байсаров. Юноша облачился в черный японский плащ и даже парик.

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