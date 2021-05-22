«Гулять так гулять»: Бородина на шопинге купила золотые часы с бриллиантами за 5 миллионов рублей

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина очень часто балует себя дорогими обновками. Недавно красотка вернулась из отпуска в Дубае, где провела почти две недели. За это время она была на шопинге пару раз, что так не похоже на звездную модницу.

Накануне Ксения решила наверстать упущенное в Москве и отправилась с подругами на шопинг.

«Мы идем на очень классное дело. Вы знаете, бывают такие ситуации в жизни, когда я себе что-то загадаю и очень сильно хочу, и думаю-думаю-думаю и потом раз! и себе в этом отказываю, и потом неправильно я себя веду», — запутанно объяснила девушка.

В итоге оказалось, что девушка мечтала о новых часах Audemars Piguet. И исполнила свое желание, приобретя заветный массивный и дорогостоящий аксессуар. Его цена на официальном сайте – более 5 миллионов рублей. Хронограф исполнен в золоте и инкрустирован 40 бриллиантами.

После покупки часов красотка отправилась мерить обувь. Ее внимание привлекли люксовые туфельки на шпильке Valentino с перемычкой, декорированные шипами. «Ну что, гулять так гулять», — решила модница и приобрела модную пару.

К слову, Бородина пополняет свой гардероб не только люксом. Недавно красавица вышла на прогулку по городу в тельняшке и белой юбке, которую приобрела в масс-маркет-магазине.

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