«У нас в российском Instagram большинство подписано на бревно»: Харламов оскорбил Нурмагомедова

Резидент Comedy Club Гарик Харламов сам того не желая, оскорбил бойца Хабиба Нурмагомедова в эфире своего шоу на канале ТНТ.

В студию пришел лучший в мире фотограф дикой природа Сергей Горшков. Он — первый россиянин, который выиграл мировой конкурс фотограф года. На шоу он показал одно из своих лучших фото с тигром, сделанное у дерева.

«Это меточное дерево. Обычно животное подходит к нему. Самцы метят это дерево. Потом подходят самки. Понимают, что здесь был самец и они находят друг друга. Меточное дерево – это таежный Instagram», — заметил Горшков.

«Имеется в виду, что на тигра кто-то подписан там в лесу? У нас в российском Instagram большинство подписано на бревно». Гарик Харламов

«Ты имеешь в виду Хабиба?» — заявил второй ведущий Павел Воля.

«Почему? Бузову!» — ответил Харламов.

«У Хабиба больше всего подписчиков», — сказал на это Павел Воля.

После этого Харламов понял, что совершил ошибку. «Ребята, умоляю вас. Переподпишитесь, пожалуйста, на Бузову».

Отметим, что у Хабиба Нурмагомедова сейчас в Instagram более 28 миллионов подписчиков. У певицы Ольги Бузовой чуть более 23 миллионов.

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