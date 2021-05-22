«Эти женщины играют в моей жизни главную роль»: Киркоров на Comedy Club озвучил предсказание Ванги

По словам поп-короля, все главные дуэты он записал с девушками, имена которых начинаются на букву «А».

Музыкант Филипп Киркоров в эфире Comedy Club на канале ТНТ озвучил предсказание болгарской прорицательницы Ванги, которая она дала ему в детстве.

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «А». Мне когда-то в детстве Ванга наговорила, что эти женщины сыграют в моей жизни какую-то главную принципиальную роль. Вот Марув. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко».

Филипп Киркоров

«Алла Пугачева», — заметил ведущий шоу Павел Воля.

«Это святое!» — подчеркнул Киркоров.

«И сейчас где-то Алена Апина говорит: «Ну, когда. Ну, когда?» — подшутил Воля.

«Анастасия Стоцкая. Распутина. Она в миру Алла Агеева. То есть ты понимаешь, что происходит», — заявил Киркоров.

Отметим, что последний выпуск Comedy Club был посвящен Марине Кравец. Единственной женщине-резиденту шоу исполнилось 37 лет. В связи с этим она провела вступительную часть программы вместе с Волей и Харламовым.

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