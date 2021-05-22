«Когда общие интересы»: Подольская показала одинаково одетых сыновей от Преснякова

Пятилетний Артемий и полугодовалый Ваня лежали вместе в футболках и штанишках с одним и тем же принтом.

Певица Наталья Подольская недавно отметила 39-й день рождения. К этому рубежу красотка подошла знаменитой, любимой и счастливой женой и дважды мамой. Звезда воспитывает двоих сыновей от музыканта Владимира Преснякова – пятилетнего Артемия и шестимесячного малыша Ваню.

Звездная мама не раз показывала, как старший брат любит младшего. На этот раз Наталья запечатлела общение сыновей на полу. Артемий прилег к Ванечке на развивающий коврик, и они вместе что-то разглядывали. При этом оба мальчика были одеты в одинаковые футболки и штанишки. Разве что на младшем были ползунки.

«Когда общие интересы. Тема, у вас какие общие интересы?», — прокомментировала милую сердцу картину звездная мама.

При этом старший наследник начал сильно обнимать и громко и крепко целовать младшего, да так, что мама испугалась и попросила не чмокать младенцу в ухо – испугается.

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