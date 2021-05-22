«У меня нервы»: коллеги по ток-шоу довели Кудрявцеву до слез, поздравляя с 50-летием

Ведущая нескольких передач на телеканале НТВ Лера Кудрявцева на днях отметила день рождения. Звезде экрана исполнилось 50 лет. Именинница с полуночи принимала поздравления от многочисленных поклонников, друзей, родных, коллег и звезд шоу-бизнеса, с которыми журналистка часто имеет дело на съемках.

В новом статусе 50-летней Кудрявцева накануне пришла на съемочную площадку. И коллеги устроили блондинке пышное поздравление. Едва переступив порог гримерки, Лера начала принимать подарки, цветы, много теплых пожеланий.

В студии перед самой записью программы «Звезды сошлись» поздравление продолжилось. Здесь коллеги разошлись не на шутку. Собралась вся съемочная группа, окружила именинницу, и под крики «с днем рождения!» кто-то выкатил торт с подарками. Кудрявцева не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«У меня нервы», — призналась красотка. Вытирая слезы, Кудрявцева, в то же время, светилась от счастья.

Открыв коробку с тортом, именинница увидела оригинальный торт, украшенный звездами и фигуркой в виде себя в розовом брючном костюме, который как раз надела в этот день.

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