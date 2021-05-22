«Правильно, что Лариса вас пришпандорила»: Воля встал на сторону Долиной в ее споре с Карнавал

Как отметил шоумен, певица все верно сказала в адрес молодой коллеги.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ встал на сторону певицы Ларисы Долиной в ее споре с молодой исполнительницей и видеоблогершей Валей Карнавал.

«В Ютуб-шоу «Музыкалити» Лариса Долина раскритиковала певицу Валю Карнавал. За отсутствие образования и неумение петь. Многие представители шоу-бизнеса поддержали Ларису Долину. В том числе Лев Лещенко. А кто-то все-таки встал из неразумных на сторону Карнавал», — заявила ведущая шоу Марина Кравец, вспоминая тот конфликт.

«Послушайте. Мы сразу хотим сказать, что мы на вашей стороне. Целиком и полностью. Вы все правильно сказали. Не надо мириться с этим со всем. С этими людьми, которые возомнили себя непонятно кем», — заявил Воля.

«Если бы тут сидела Валя Карнавал, то Паша сказал те же самые слова», — подшутила Кравец.

«Я бы сказал ей: «Правильно, что Лариса вас пришпандорила. Правильно». Павел Воля

«А давайте возьмем Моргенштерна. Положим его в газету, подожжем и подложим Вале Карнавал под дверь», — заметил ведущий Гарик Харламов.

Отметим, что последний выпуск Comedy Club был посвящен Марине Кравец. Единственной женщине-резиденту шоу исполнилось 37 лет. В связи с этим она провела вступительную часть шоу вместе с Волей и Харламовым.

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