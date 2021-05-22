В стиле аниме: Орбакайте показала наряженных в японские плащи сыновей

Дени пришел на день рождения брата и поддержал дресс-код вечеринки.

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков накануне отметил свой юбилей. Музыканту исполнилось 30 лет. Звездная мама не только поздравила именинника в Сети, но и лично. Она приехала на дачу Аллы Пугачевой, где виновник торжества закатил вечеринку в стиле аниме.

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На тусовку Пресняков-младший созвал многих своих друзей. Не пропустил праздник и младший брат музыканта, 23-летний Дени Байсаров, который тоже недавно отмечал свой день рождения. Средний внук Пугачевой поддержал дресс-код и предстал на вечеринке в костюме.

Кристина Орбакайте запечатлела обоих своих сыновей и поделилась совместным фото у себя в микроблоге. Оба наследника позировали маме в длинных японских плащах и с разрисованными в стиле аниме лицами.

Кстати, сама Орбакайте тоже скоро отметит день рождения. Старшая дочь Примадонны готовится к юбилею – ей исполняется 50 лет.

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