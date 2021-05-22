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«Приливы и климакс»: Гоген Солнцев объяснил, почему его искусала пожилая жена

Как отметил фрик, впереди его ждет курс уколов от столбняка.

«Приливы и климакс»: Гоген Солнцев объяснил, почему его искусала пожилая жена
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev/

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил неадекватное поведение своей пожилой жены Екатерины Терешкович, которая его сильно покусала.

Гоген Солнцев с женой
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev/

«От столбняка надо теперь курс уколов колоть. Просто бешенка на нее нашла. С катушек опять поехала. Приливы и климакс».

Гоген Солнцев

Отметим, что приливы – это внезапно наступающие приступы жара, которые обычно наиболее интенсивно ощущаются в области лица, шеи и груди. Кожа может покраснеть, как будто от смущения. Приливы могут также сопровождаться обильным потоотделением и ознобом.

Напомним, что Гоген Солнцев уже не в первый раз страдает от неадекватных действий своей жены. Уже не раз ему приходилось краснеть за ее поведение. Фрик отсылал свою ненаглядную в санаторий на лечение, где она с помощью врачей избавлялась от алкогольной зависимости. К сожалению, Екатерина Терешкович периодически срывается, а теперь начала вымещать свой гнев на любимом супруге.

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