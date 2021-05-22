«Ты нормальная такие фотки выставлять?»: Бузова спустила штаны на яхте и показала неидеальную «пятую точку»

Певица Ольга Бузова улетела в Белоруссию, где будет участвовать в проекте «Х-Фактор» в качестве наставницы. Девушка несказанно рада такой возможности и готова переехать в соседнюю страну на несколько месяцев, чтобы быть ближе к своим подопечным.

В первый же день по прилете в страну девушка решила для начала как следует отдохнуть. Она остановилась в коттедже неподалеку от реки и решила отправиться на водную прогулку на яхте. В какой-то момент эмоции стали переполнять красотку, и от избытка чувств девушка спустила штаны, представ перед камерой с обнаженной пятой точкой.

«Оль ты вообще нормальная….такие фотки выставлять …..ты сколько там выпила?», «Два раза поприседала и настала пора выкладывать уже «накаченный» зад», «Женщина будьте мудрее, кому что вы пытаетесь доказать», «Подтяни штаны», «До чего опустилась», «Ребят кто доску оставил здесь», «А че не голой?», «Пошло», «Плосковата», — оценили выпад певицы в комментариях.

Кто-то посчитал, что такое поведение певицы – не что иное, как реакция на известие о ближайшем пополнении у бывшего мужа Бузовой, футболиста Тарасова. На днях Дмитрий и его жена объявили, что ждут третьего ребенка.

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