Видно только башню: Максим Галкин показал утопающий в зелени цветущего сада замок

44-летний телеведущий и пародист Максим Галкин уже много лет живет в настоящем замке, который он построил в подмосковной деревне Грязь для Аллы Пугачевой. Здесь звездное семейство счастливо растит двоих детей, а также возделывает большой сад, который является предметом особой гордости знаменитого хозяина.

Муж Примадонны обожает бывать в саду. Здесь он гуляет в одиночестве или с детьми, здесь устраивает теплыми летними вечерами посиделки у костра с друзьями. Кроме того, он выращивает десятки цветов, деревьев, кустарников, каждый раз как впервые восхищаясь их красотой. На вечерней прогулке шоумен заметил, что его сад расцвел еще пышнее, и показал, как утопает роскошный замок в этой цветущей зелени.

Кстати, на территории своего владения Галкин предусмотрел и огород. На нем Примадонна в теплице выращивает огурцы, баклажаны, перец и другую полезную зелень, которую звездное семейство с удовольствием собирает по осени.

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