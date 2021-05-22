Без любимой зелени: Бородина похвасталась своим новым маникюром

Телеведущая на этот раз изменила своему привычному вкусу и выбрала совсем иной оттенок.

Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2», активно общается со своей онлайн-аудиторией. Девушка делится новостями не только из закулисья проекта, но и рассказывает о личных, семейных делах, отвечает на вопросы фолловеров, снимает видео о том, как проводит свободное время.

По возвращении из отпуска, который Бородина провела в Дубае, девушка решила освежить маникюр и отправилась к мастеру. На отдых красотка летала с любимым зеленым цветом на ногтях, к которому возвращается каждый раз на протяжении всего сезона. И на этот раз Ксения решила изменить привычке и выбрала совсем другой оттенок, который показала в stories.

На ногтях Бородиной красовался нежный выбеленный нюд. Ксения намерена неделю отдохнуть от любимой зелени и предпочла более нейтральный цвет.

К слову, любимый Бородиной зеленый этим летом – настоящий мастхэв в нэйл-индустрии. Этот оттенок на ногтях уже стал культовым и бьет рекорды по популярности.

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