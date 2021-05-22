Игра стилей: Собчак в сарафане с принтом «мильфлер» и бежевом жакете милитари вышла в свет

Светская жизнь в столице после отмены коронавирусных ограничений, кажется, возвращается в привычный ритм. Шоу-бизнес готовится к череде церемоний вручения музыкальных премий, кинодеятели проводят премьеры и предпоказы новинок.

Накануне в «Художественном» состоялся закрытый благотворительный вечер фонда «Подари жизнь», на который были приглашены многие знаменитости. На мероприятии специально к столетию со дня рождения советского академика Сахарова состоялся показ документально-игровой фильм о жизни и достижениях ученого, снятый специально для онлайн-кинотеатра KION.

Среди приглашенных знаменитостей – Кирилл Серебренников, Ирина Безрукова, Влад Лисовец, Рома Зверь, Ксения Собчак и Константин Богомолов и другие звезды. Собчак появилась на вечере в сарафане с принтом «мильфлер», поверх которого накинула бежевый утепленный пиджак в стиле милитари. Завершили образ плетеная сумка и мягкие лоферы.

Собчак совсем недавно вернулась из отпуска, который она провела в Мексике. Девушка летала туда одна, без мужа, и поползли слухи, что у них в отношениях не все гладко.

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