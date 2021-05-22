Танцы на яхте: Наташа Королева в бикини не смогла скрыть пышные прелести под пляжной накидкой

47-летняя певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом отдыхает в Майами. Туда звезда улетела еще в начале мая и решила как следует насладиться отпуском. За океаном у знаменитой «русалки» живет 75-летняя мама Людмила Порывай, и певица, наконец, смогла увидеться с родственницей спустя год изоляции.

В программе отпуска у Королевой – только драйв, веселье и тусовки. Певица регулярно рассказывает о своих майамских каникулах в микроблоге, и, судя по всему, отдых близится к завершению. Накануне артистка устроила прощальную тусовку с друзьями на яхте, где как следует позагорала и повеселилась под лучами гостеприимного солнышка.

Певица, обладающая веселым нравом и любящая танцевать, не удержалась от плясок и на яхте. Сначала артистка пустилась зажигать в одиночку, а затем к ней присоединились и окружающие.

Во время танцев Королева, которая все это время была в бикини, не смогла скрыть свои пышные формы под легкой летней накидкой – она совсем разъехалась, и миру открылось соблазнительное зрелище.

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