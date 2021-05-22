«Очень тебя люблю»: Пресняков нежно обратился к сыну от Орбакайте в день его 30-летия

Знаменитый музыкант Владимир Пресняков-младший не забыл поздравить своего старшего сына Никиту в соцсети. У первенца артиста, Никиты, — юбилей, ему исполнилось 30 лет, и по этому поводу звездный отец опубликовал совместное с именинником фото и нежно и трогательно обратился к сыну.

«Никитосик, мой родной, любимый. Как я хочу, чтобы ты был счастлив. Чтобы ты был любим, чтобы ты реализовался. Ты очень творческий и талантливый человек. Моя гордость, мой старший. Мне очень нравится твоя смелость, ты действительно не боишься менять мир. Знай, что я всегда рядом. Очень тебя люблю, твой папа», — написал Пресняков.

В Сети поздравила Никиту и его мама, Кристина Орбакайте. А вот легендарная бабушка Алла Пугачева не стала размещать публичных обращений в своем аккаунте. Видимо, поздравила лично.

Напомним, Кристина Орбакайте родила первенца Владимиру Преснякову в 1991 году, спустя пять лет отношений. Брак музыкантов не был зарегистрирован, но вместе они пробыли более 10 лет. Сейчас у Преснякова растут еще двое сыновей от союза с певицей Натальей Подольской, а Орбакайте воспитывает девятилетнюю дочку Клаву от бизнесмена Михаила Земцова.

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