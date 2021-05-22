«Всегда будет актуальным»: Нетребко дополнила «тельняшку» голубой юбкой и золотистыми босоножками

Оперная дива Анна Нетребко снова посетила Москву с гастролями. Звезда чаще стала бывать на Родине после того, как в Вене, где много лет проживает Анна, объявили очередной локдаун из-за коронавируса.

В свободное от репетиций и выступлений время Нетребко не скучает. Артистка активно посещает выставки, музеи и галереи, где встречается с подругами и коллегами. Для очередного выхода в свет дива выбрала наряд с летним флером – блузку-тельняшку и голубую юбку миди. Плечи красотка закрыла черным жакетом, а на ногах предпочла видеть золотистые босоножки на массивном каблуке.

Стилист Юлия Люгай оценила аутфит мировой знаменитости специально для портала Teleprogramma.pro.

«Как редко мы можем увидеть Анну Нетребко в таких сдержанных образах! Но и столь элегантный аутфит лишь еще раз демонстрирует нам яркую эффектную внешность мировой оперной дивы. И вовсе необязательно собирать образ из вещей сложносочиненного фасона, ярко-пестрых цветов, броских аксессуаров и обильного количества декоративных элементов в одежде, что так любит Анна.

В этом аутфите все сложилось наилучшим образом, соблюдена умеренность: гармоничное выдержанное сочетание кроя и цвета в образе разбавлены интересными золотыми босоножками, что подчеркнули южный темперамент и яркую личность оперной дивы.

На Анне достаточно классический принт в синюю полоску — «тельняшку», который подойдет каждой. Также можно взять на заметку сочетание размеров одного и того же принта, лук смотрится интереснее, если размеры принта верха и низа отличаются.

К получившемуся костюму Анна добавляет актуальный пиджак свободного кроя однотонного темного цвета, но это было бы скучновато для Анны, не добавь она к пиджаку декоративных элементов, делающих образ интереснее и подчеркивающих индивидуальность Анны.

Завершающим штрихом данного образа являются макияж, подчеркивающий красоту Анны, и собранная прическа. Такой образ всегда будет актуальным», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

Смотрите также