«Родились в один день с разницей в два года»: Татьяна Михалкова показала внуков от младшей дочери

Действительно удивительное совпадение – двое детей актрисы и наследницы одного из самых именитых семейств нашей страны Надежды Михалковой родились в один день. Двадцать первого мая день рождения у дочери и сына звезды, девочка старше брата на два года.

С праздником любимых внуков поздравила бабушка Татьяна Михалкова, удивившись тому, как они быстро растут. В Instagram Татьяна Евгеньевна показала фото внучки Ниночки и внука Вани, отметив, что даже их мама для нее всегда будет маленькой девочкой с белыми бантами.

«Как удивительно, что они родились в один день с разницей в 2 года — 8 и 10 лет! А для меня Надюша всегда будет младшенькой в семье с огромными бантами из фильма «Утомленные солнцем», которую хочется защитить! Ты потрясающая мама, хотя у тебя всегда много работы», — написала Татьяна Михалкова.

Сама Надежда еще накануне дала понять, что начала готовиться к празднику. Она опубликовала в Instagram фото с воздушными шарами, признавшись, что очень волнуется.

«Скоро 10 и 8. Нервничаю больше, чем дети», — поделилась мама виновников торжества Нины и Вани.

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