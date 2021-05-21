«Заряжаюсь не только от солнышка»: Нюша в мини-юбке блеснула манящими изгибами

Дубай — излюбленное место отдыха не только Виктории Лопыревой. Довольно часто туда прилетает и певица Нюша с семьей. В эти дни она наслаждается яркими лучами солнца, позируя в эффектных нарядах. Снимками, как всегда, делится в своем инстаграме.

«Заряжаюсь не только от дубайского солнышка и потрясающего, буквально гипнотизирующего, вида пустыни… но и от лошадиных сил этой малышки», — написала Нюша.

Артистка позировала в мини-юбке и кроп-топе нежно-розового оттенка. Фасон наряда позволил артистке блеснуть изгибами своей точеной фигуры.

«Красотка! Шикарные фотографии! Богиня! Как красиво! Наверное, кадры из нового клипа!» — писали пользователи Сети.

Напомним, прошлой осенью Нюша выпустила свой музыкальный альбом под названием Solaris Es. Он стал третьим за всю творческую карьеру артистки и первым за последних шесть лет.

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