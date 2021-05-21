«Считала это верхом пошлости»: Марина Зудина запечатлелась в черном наряде из кожи в салоне автомобиля

55-летняя звезда театра и кино Марина Зудина старается идти в ногу со временем и улавливать все новые тренды. Актриса — опытный пользователь Instagram, она давно и успешно ведет свою страничку, на которую подписаны чуть больше семидесяти трех тысяч пользователей.

Сейчас Марина Зудина активно учится делать селфи. В микроблоге она опубликовала несколько снимков, заявив, что некоторое время назад даже и подумать не могла, что станет заниматься чем-то подобным.

«Учусь делать селфи. А еще год назад считала это верхом пошлости! Вот так время диктует свои правила. Но я с юмором отношусь к этому и даже по- детски радуюсь, осваивая просторы Instagram», — поделилась Марина Зудина.

На снимке она предстала в кожаном черном наряде, скорее всего, это косуха. На фото этого не видно, но можно предположить, что Марина Зудина выбрала именно этот, очень трендовый сегодня вид верхней одежды.

«У вас обворожительная улыбка, фотки, где вы улыбаетесь, просто космос», «Самая шикарная. Вы прекрасны», «Вам очень идет улыбка, просто сияете и излучаете уверенность. Сегодняшний день благодаря вашей публикации стал лучше. Радостно видеть вас такой», — сделали Марине Зудиной комплименты ее поклонники.

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