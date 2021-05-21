Крепкие объятия: Альбина Джанабаева запечатлелась с Валерием Меладзе, обвив руками его шею

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе чуть больше месяца назад вновь стали родителями. У пары родилась очаровательная дочка.

Альбина и Валерий придумали некую «фишку», чтобы развлечь подписчиков в Instagram. Периодически они делятся видео, на которых жалуются на нелегкую долю родителей новорожденного младенца, рассказывают, что они не высыпаются, отчего страдает их внешний вид.

Теперь же Джанабаева и Меладзе поделились фото, сделанным во время прогулки. В кадре они предстали во вполне себе цветущим видом, заявив, что секрет их красоты – косметическое средство.

«Купили хороший тональный крем, чтобы скрыть следы усталости на лице. Кому нужен совет, пишите в личку, всем хорошей пятницы», — подписала селфи с мужем молодая мама Альбина Джанабаева.

В кадре она обвивает шею мужа обеими руками, как бы демонстрируя, что никому не намерена его отдавать.

«Нам с тройняшками уже крем тональный не поможет», «Самый лучший крем от усталости — это хороший сон ребенка», «Какие вы красивые и счастливые, не могу», — оценили пост Альбины поклонники звездного семейства.

Смотрите также: