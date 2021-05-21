«Генетика – сильная вещь»: Олеся Судзиловская поразила удивительным сходством с мамой

Актриса показала самого близкого человека в свой день рождения.

Накануне звезда театра и кино, красавица-актриса Олеся Судзиловская, отметила свой день рождения. Двадцатого мая ей исполнилось 47 лет.

В этот день Олеся Судзиловская посвятила несколько нежных строк в Instagram женщине, которой обязана жизнью, своей маме, признавшись ей в любви.

«Спасибо тебе за жизнь, за светлую, счастливую, за жизнь в любви! Спасибо за умение ничего не бояться, хотеть всего и добиваться многого, не завидовать, а радоваться за других!» — написала актриса в Instagram.

Пост она сопроводила совместным селфи с мамой, удивив подписчиков поразительным сходством с ней. Обе женщины невероятные красавицы с тонкими чертами лица и хорошо прорисованными линиями скул, подбородка. Поклонники считают, что у Олеси и ее мамы – абсолютно аристократическая красота, видна порода.

«Две красотки», «Мамина красота», «Какие красотки! Генетика — сильная вещь», «Аристократки», «Это же надо, до чего похожи, красотки! Здоровья вашей маме», — высказались в Сети.

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