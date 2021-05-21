«Шикарной пятницы»: Климова в силуэтном платье из бархата блеснула фигурой

Любимица миллионов, актриса Екатерина Климова находится в превосходной физической форме и не упускает возможности показать свою точеную фигуру. На этот раз она появилась на вечеринке в силуэтном платье-бандо из черного бархата. Кадрами поделилась в своем Instagram. Эффектный лук Климова дополнила перчатками и босоножками на шпильке. Дерзости образу добавила макияжем с красной губной помадой.

«Шикарной вам пятницы, друзья! Волшебного вечера и весеннего настроения!» — написала актриса.

Фанаты оценили вечерний аутфит кинозвезды.

«Красивая очень! Какая шикарная женщина! Прям вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Екатерина — многодетная мама. Она воспитывает двух дочек и двоих сыновей. Самой младшей — Белле — всего пять лет.

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