«Я богатая и сама все оплачу»: Роза Сябитова высказалась о прелестях жизни в загородном доме

Телесваха вкладывает в родовое гнездо почти все деньги, которые зарабатывает.

Телесваха Роза Сябитова уже несколько лет обустраивает загородный дом, который называет родовым гнездом. Здесь звезда принимает гостей — своих детей и друзей. Загородная жизнь, как рассказала телесваха Teleprogramma.pro, прекрасна, но участок требует постоянных вложений.

Много средств, по словам Розы Сябитовой, она вложила в крепкий забор. Правда, материальные расходы она поначалу попыталась разделить с соседями: ведь сооружение и на их участке тоже.

«Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу. Поэтому я как машинка «Зингер»: заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать», — поделилась телесваха с Teleprogramma.pro.

Сябитова призналась, что она человек неконфликтный, выступает за справедливость и хорошие отношения с соседями, но те ее почему-то побаиваются.

Свой дом Роза Сябитова называет местом силы, в котором она черпает энергию.

«Приятная физическая нагрузка, чай с травами, звезды на небе», — рассказала телеведущая о прелестях загородной жизни.

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