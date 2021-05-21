«Живот втяну»: Пригожин с Валерией договорились о том, как лучше выглядеть на кадрах

В Москве вновь дожди. Такая погода не очень нравится Валерии и ее мужу Иосифу Пригожину. Об этом артистка рассказала во время автопоездке по столице. Она записала короткое видео, которое опубликовала в своем Instagram.

«Лето когда-нибудь наступит?» — возмутилась Валерия.

«Никогда… Даже живот втяну!» — ответил Пригожин. «Втяни», — рассмеялась Валерия.

В комментариях фанаты приглашали пару в гости в разные города России, где уже несколько недель стоит жара.

«Лето в Самаре, приезжайте! У нас жара на Урале», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно супруги отдыхали в Дубае. Компанию им составили младший сын артистки Арсений с женой Лианой и дочкой Селин. К слову, через несколько дней малышке исполнится пять месяцев. Первая внучка Валерии родилась 1 января.

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