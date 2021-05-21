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Сын или дочка: в Сети обсуждают беременность Костенко

Модель и телеведущая станет многодетной мамой.

Сын или дочка: в Сети обсуждают беременность Костенко
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко ждет ребенка. Об этом модель и телеведущая объявила накануне в своем инстаграме, опубликовав семейное фото. Напомним, что в январе 2018 года она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Летом того же года в их семье родилась девочка, которую назвали Милана. А спустя полтора года на свет появилась еще одна  малышка, которую зовут Ева. Третий малыш в их семье появится буквально через несколько месяцев. А вот кто это будет — мальчик или снова девочка, — модель не сказала. Поэтому в комментариях фанаты начали спорить и приводить свои доводы.

«Сын долгожданный, в папину команду! Сын будет, сто процентов! Надеюсь, у вас будет сыночек! Тарасов благодарил за подарок, значит, точно сын!» — писали пользователи Сети.

Анастасия пообещала ответить на все вопросы в самое ближайшее время. Пока она принимает поздравления и не успевает всем отвечать.

«Подождите, в себя приду и отвечу в постах на ваши популярные вопросы», — написала Костенко.

Напомним, у Тарасова есть дочь от первого брака, которая живет с мамой.

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