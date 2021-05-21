«Живу по зову сердца»: Макеева показала романтические кадры с женихом

Анастасия Макеева готовится к свадьбе. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова она получила в начале марта на сцене театра. В преддверии торжества 39-летняя актриса с женихов и его старший сыном отправились в путешествие по Астраханской области. В свое Instagram она поделилась романтическими кадрами с отдыха.

«Меня никогда не остановит общественное мнение. Я живу по зову сердца и желаю каждому жить в кайф и наслаждаться каждый днем. Люблю тебя, Роман Мальков», — написала Макеева.

Напомним, что старший сын Романа недавно переехал жить к отцу и его невесте из Словении. Там у 16-летнего парня живет мама и младшая сестра и два младших брата.

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