«Лицезреет Иван вот такую красоту»: Подольская запечатлела сына на фоне роскошных букетов цветов

Певице Наталье Подольской и ее сестре-двойняшке Юлиане накануне, 20 мая, исполнилось 39 лет. По этому случаю красавицы устроили праздник в одном из столичных ресторанов, пригласив на вечеринку родственников и друзей. Разумеется, виновницам торжества все гости дарили роскошные букеты.

Наталья Подольская в сторис Instagram показала гостиную своего особняка, уставленную вазами с охапками шикарных, ярких цветов. В кадре ее младший сын и огромное количество букетов, превративших комнату в настоящую оранжерею.

«Иван кушает яблочко и лицезреет вот такую красоту. Все увезли домой. Юлиана Юрьева была ответственной за транспортировку цветов, но не довезла несколько букетов, сказала, не влезли. Спасибо вам огромное, наши друзья», — комментировала за кадром Наталья Подольская.

На нескольких букетах она сделала особый акцент. В вазе стояли умопомрачительной красоты пионы и сирень. Вторые Наталья Подольская назвала официальными цветами их с Юлианой дня рождения.

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