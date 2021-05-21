Розовые розы, ветчина и яйца: Рудковская показала сервированный к завтраку стол

Недавно Яна Рудковская отдыхала на Мальдивах. Компанию на островах ей составил муж, мама и сын Саша. По возвращению в Москву продюсер продолжила вести свою любимую рубрику в Instagram, которую назвала «Мои завтраки». Каждое утро она показывает новую сервировку стола. На этот раз утренняя трапеза блондинки состояла из ветчины, вареных яиц, овощей и зелени. На десерт — клубника и черешня. Также уже по традиции стол украшал большой букет. На этот раз это были розовые розы.

«Спасибо за эту красоту! Красиво! Как классно!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что на днях старший сын Плющенко и Рудковской — Саша — закончил первый класс. Причем успешно. Гном Гномыч получил грамоту за хорошее чтение стихов Агнии Барто.

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