«Чумаков, наверное, заблудился где-то»: Серов признался, что в обиде на коллегу за свой хит

Поводом для ссоры стала песня «Я люблю тебя до слез», исполненная мужем Юлии Ковальчук на шоу «Один в один».

Музыкант Александр Серов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro признался, что действительно в обиде на своего коллегу, певца Алексея Чумакова, который на программе «Один в один» перепел его хит «Я люблю тебя до слез».

«Это правда и все. Больше ничего. Чумаков, наверное, заблудился где-то. Я журналистам не верю. Вы все очень хитрые, ушлые. С вами нельзя говорить искренне. Вы все перевернете. Любая моя фраза будет исковеркана. Поэтому я больше ничего отвечать не буду». Александр Серов

Ранее Алексей Чумаков говорил, что у Александра Серова серьезные проблемы с юмором. Он так и не понял, почему певец обижается на него за исполнение этой легендарной песни.

«Позже мы с ним встретились случайно на корпоративе. Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошел мимо», — говорил, в частности, Чумаков, вспоминая ту историю.

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