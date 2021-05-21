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«Я хочу победить себя»: Манижа озвучила свои главные цели на «Евровидении»

По словам певицы, ей было не стыдно выступать за свою страну в полуфинале.

«Я хочу победить себя»: Манижа озвучила свои главные цели на «Евровидении»
Манижа. Фото: Globallookpress.com

Певица Манижа во время общения с помощью видеозвонков в «Одноклассниках» в онлайн-шоу «ОК на связи» со своими поклонниками заявила, что ей было волнительно выступать в полуфинале «Евровидения».

Манижа
Манижа. Фото: Globallookpress.com

Свои ощущения она сравнила с ходьбой по канатной дороге между двух небоскребов. Она буквально уговаривала себя выйти на сцену. Каждый раз выдыхала стресс из себя.

«У меня часто спрашивают, хочу ли я победить на «Евровидении». Главное — я хочу победить себя, победить свои страхи, победить свои переживания. Потому что это нормальные человеческие переживания, но порой они нас дестабилизируют, не дают сделать так, как мы бы хотели».

Манижа

Как отметила исполнительница, ей было не стыдно от своего выступления в полуфинале. Она уверена, что и другие люди, кто смотрел конкурс, остались ей довольны.

Напомним, что Манижа вышла в финал «Евровидения». На конкурсе она исполняет композицию «Русская женщина». Финал состоится 22 мая в Роттердаме. Российскую звезду на данный момент не причисляют к фаворитам конкурса.

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