«В этой программе будет много меня»: Кравец представила новый выпуск Comedy Club с Киркоровым

На программе собрались многие звезды, чтобы поздравить звезду шоу с 37-летием.

Звезда шоу Comedy Club Марина Кравец в Instagram представила новый выпуск популярного шоу, которое по пятницам традиционно выходит на канале ТНТ.

«В этой программе будет много меня. Повод: я родилась. Отмечаем день рождения. Спасибо дорогим гостям, которые стали частью праздника. Обнимаю и благодарю весь мощный коллектив. Каждого, кто создавал этот выпуск и участвовал в нем». Марина Кравец

Кроме того, Марина Кравец поделилась кадрами из шоу. На них можно увидеть, как поп-король отечественной эстрады популярный певец Филипп Киркоров и певица Maruv исполняют песню «Комильфо». На сцене также можно увидеть всех звезд проекта. В том числе Гарика Харламова, Павла Волю и Тимура Батрутдинова.

Напомним, что Марина Кравец популярная артистка и певица. Она единственная женщина, которая на постоянной основе появляется на сцене Comedy Club.

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