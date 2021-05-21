«Бельишко-то свое бывший оставил?»: Бузова в трикотажных трусах нарвалась на хейт

В одном из интервью Ольга Бузова призналась, что ее совершенно не задевает критика поклонников. Если раньше поющая телеведущая остро реагировала на резкие слова в свой адрес, то теперь она просто не читает такие комментарии в Instagram. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна понимает, что популярность идет рука об руку с завистью.

На этот раз Бузовой «досталось» из-за сексапильного трикотажного белья. В своем микроблоге светская львица поделилась соблазнительным снимком, тонкая ткань лифа так и льнула к округлой груди певицы, подчеркивая все прелести поп-дивы. Экс-соведущая Ксении Бородиной никак не ожидала, что ее модный бельевой костюмчик сравнят с мужским. Показав фигуру в трусиках экс-возлюбленная Давы нарвалась на хейт. Многим показалось, что вместо женских трусиков, она примерила мужские, да еще и не по размеру.

«Бельишко-то свое бывший оставил?», «Парашюты-то мужские?!», «А что девчачьих уже не продают?!», «Мне одной так кажется, что на ней мужские трусы?!», «Какой-то мужской костюм», «Зато близко к телу, ничего не продувает!!», «Знатно утеплилась», «Никакого соблазнения, практично, ягодички прикрыты», «А как пуговки по лифом навострились», — не унимались фолловеры.

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