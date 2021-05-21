«Рядом со мной самые лучшие мужчины»: Макеева позировала в юрте с возлюбленным и его сыном

Актриса путешествует по Астраханской области вместе с любимым человеком и его наследником.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram поделилась красивым кадром из юрты. На снимке она сидит рядом со своим возлюбленным строителем Романом Мальковым и его сыном Андреем.

«Мы путешествуем на благодатной земле Астраханской области. Устроили колоритный обед в юрте и побывали на мраморном озере, на соленом озере Баскунчак. Сегодня отправляемся на рыбалку. Какое прекрасное и душевное путешествие у нас получилось. Мне повезло. Рядом со мной самые лучшие мужчины».

Анастасия Макеева

«Настя, снимите розовые очки, а то потом будет на душе тяжело», «Настя, вы очень красивая», «Как сын Романа на него похож. Словно одно лицо», «А мне кажется, что мальчик очень похож на Свету. Свою маму», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Мальков ради Анастасии Макеевой бросил семья с детьми, которые живут в Словении. Как утверждает его жена, строитель не помогает родным людям в финансовом плане. Макееву женщина не раз обличала в беседе с журналистами, заверяя, что актриса попросту разбила ее семью.

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