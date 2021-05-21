«Олег Янковский подарил мне много счастливых дней»: Елена Проклова – о романе с женатым актером

Как отметила актриса, она не собирается «стесняться своей любви».

Актриса Елена Проклова высказалась о своем романе с женатым актером Олегом Янковским. Она заметила, что не собирается осуждать его племянника Игоря, который ранее нелестно о ней отзывался. Он, в частности, говорил, что Проклова даже не вспомнит, сколько мужчин было около нее в течение жизни.

«Каждый человек имеет право на свое мнение. Олег Янковский подарил мне много счастливых дней. Почему я должна стесняться своей любви? Его родственники имеют право защищать свою честь. Но зачем оценивать чужую жизнь? Не держу зла на Игоря Янковского». Елена Проклова

Ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Игорь Янковский говорил, что желает Елене Прокловой счастья и здоровья. По его словам, актриса занимается грязными вещами, рассказывая в деталях на публике о своих прошлых романах, сообщает «СтарХит».

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвало недавнее интервью Прокловой в программе «Секрет на миллион». Она рассказывала о домогательствах к ней в пятнадцать лет известного актера. Имя она не назвала, но все поняли, что речь шла о ныне покойном режиссере Олеге Табакове.

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