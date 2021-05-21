«Не было любовных отношений»: Соседов раскрыл детали личной жизни Киркорова и Пугачевой

По словам музыкального критика, звезды всегда ходили на мероприятия сами по себе.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Алла Пугачева и ее четвертый муж поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров никогда не были счастливы в браке. Они, как он утверждает, всегда ходили на мероприятиях сами по себе.

«На публике – да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений. Это же сразу видно!» Сергей Соседов

Как отметил Соседов, у него однажды состоялся разговор с Киркоровым в одном из столичных клубов. Поп-король демонстративно отошел от жены, чтобы она не слышала их беседу. Все это время Примадонна стояла в сторонке с безучастным лицом. По словам музыкального критика, у Пугачевой давно на людях отрешенный взгляд. Причем с годами ей становится только хуже, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Филипп Киркоров, судя по всему, не общается с бывшей женой уже больше года. К примеру, ни Примадонна, ни ее нынешний муж юморист Максим Галкин не поздравили в соцсетях поп-короля с днем рождения. Раньше они делали это на регулярной основе.

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