«Киркоров считает также»: Соседов назвал 72-летнюю Пугачеву горькой редькой

По словам музыкального критика, он воспринимает все вопросы о Примадонне, как издевку над собой.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему не очень приятно разговаривать с журналистами о Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Все вопросы о ней, которые ему поступают, он считает издевкой.

«Пугачева всем надоела как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу. Я лично воспринимаю все вопросы о Пугачевой как издевку над собой. Полагаю, что и Киркоров считает также». Сергей Соседов

Как добавил Сергей Соседов, интерес к Примадонне подогревают в последние годы акулы пера искусственно. Сам он уже давно не слушает ее композиции. По его словам, Пугачева уже никакая не легенда. Ее слава, как он думает, осталась далеко в прошлом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Соседов уже не первый год высказывается о Примадонне отечественной эстрады в негативном ключе. Сама звезда считает, что музыкальный критик попросту пиарится на ее имени.

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