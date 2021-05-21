Рыжий и с веснушками: Орбакайте показала этапы взросления сына Никиты на редких семейных кадрах

В начале ролика внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса предстает малышом с пухлыми щеками, а потом уже взрослым юношей.

Кристина Орбакайте на днях отметила день рождения, ей исполнилось 50 лет. А 21 мая свое 30-летие отмечает старший сын певицы Никита Пресняков. Внук Примадонны отечественной эстрады счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Девушка была соседкой Никиты по дачному поселку в Малых Бережках. Дом Алены находился всего в 500 метрах от особняка Аллы Пугачевой, где прошло детство внука певицы. Сейчас молодые люди живут в московской квартире, которую им на свадьбу подарила Примадонна. Ко всему прочему, Алла Борисовна доверила сыну певицы приглядывать за ее дачей. Сама артистка поселилась у мужа Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Там же появились и их дети — двойняшки Гарри и Лиза.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами из семейного альбома, показав, как в детстве выглядел ее старший сын. В начале ролика Никита предстал малышом с пухлыми щеками, а потом уже взрослым юношей.

«Моему рыжему солнышку сегодня 30 лет! Будь счастлив и верь в себя, Никита Пресняков!» — отметила артистка. «Поздравляю Никиту с серьезной круглой датой! Счастья ему и удачи!» — вторит певице композитор Игорь Николаев. «Поздравляем», — добавила Яна Рудковская.

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