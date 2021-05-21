«Включали Аллу Борисовну»: мама Манукяна – о хите, который слушала с сыном в тяжелые времена

Как отметила женщина, они с наследником в такие дни воодушевлялись и наполнялись оптимизмом.

Мама блогера и музыканта Давида Манукяна Анна в Instagram заявила, что ей и ее наследнику очень повезло поучаствовать в шоу «Музыкалити» телеведущего Максима Галкина. Она с огромной радостью познакомилась с исполнителем шансона Трофимом и его дочкой Елизаветой.

По словам Анны, во время эфира было много эмоций, позитива, смеха, доброты и теплоты. По словам Анны, в конце выпуска она расчувствовалась. Как заметила мать Давы, песни и творчество должны мотивировать людей на хорошие поступки и развивать в людях хорошие чувства.

«Как-то года 4-5 назад у нашей семьи были очень сложные времена. Нам с Давидом пришлось пройти через большие испытания, часто возникало желание опустить руки, но мы включали песню Аллы Борисовны «Нас бьют — мы летаем». И вновь мы воодушевлялись, наполнялись оптимизмом, силой и продолжали идти вперед».

Мама Давида Манукяна

Напомним, что Давид Манукян на протяжении полутора лет встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. После расставания ни блогер, ни поющая телеведущая о причинах раздала говорить не стали. Оба лишь намекали на проблемы, неверность и ссоры.

Смотрите также: