«До пенсии в трусиках?»: Брежнева в сексапильном бикини свела с ума тонкой талией и округлыми бедрами

Вера Брежнева, выступая на сцене шоу Comedy Club, призналась, что успела устать от имиджа секс-символа. Экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила, что даже отправляясь в магазин она ловит на себе внимательные взгляды поклонников. И многие в этот момент представляют, как она эротично и соблазнительно кладет в свою корзинку бананы, десяток яиц и другие продукты. На самом деле все не так!

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе уточнила, что себя в первую очередь она ощущает взрослой женщиной, у которой есть двое детей и муж. Поэтому ни о каких соблазнительных движениях на кассе супермаркета она не думает. Вера пошутила, что окружающие были бы рады тому, если бы она легка на ленту и так подъехала к кассиру, чтобы оплатить свои покупки.

Надо отдать должное, но выглядит Брежнева просто сногсшибательно. На пляжных снимках она то и дело позирует в сексапильном бикини, демонстрируя роскошное тело — тонкую талию, упругую грудь и пышные бедра.

«Султан умыкнет в свой гарем!!», «Как только Костик позволят?!», «Опять один разврат», «Срамота! Дочки уже взрослые, а тут мама конкуренцию устраивает», «До пенсии в трусиках?», «Дочка скоро бабушкой сделает, Верунчик! Оденься, к чему этот показ тела?!», «Когда хочется привлекать внимание, а еще говорила, что устала от имиджа секс-символа», «С таким телом любая бы ходила голышом», — пишут фолловеры.

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