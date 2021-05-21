«У меня нет детей»: Сергей Пенкин открестился от внебрачного ребенка

По словам исполнителя, это чья-то шутка, якобы у него есть наследник.

Музыкант Сергей Пенкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» опроверг слухи, что у него есть внебрачный ребенок. Об этом активно говорили журналисты в последние месяцы.

«Наверное, это чья-то шутка. У меня нет детей. Есть только племянники». Сергей Пенкин

Напомним, что в феврале нынешнего года Сергей Пенкин отмечал свой юбилей – ему исполнилось 60 лет. Тогда он вдруг заявил, что у него есть ребенок. Это сын. Как говорил Пенкин, сейчас его наследник уже взрослый. С его мамой она много лет назад работал в гостинице «Космос».

Добавим, что Сергей Пенкин дважды был женат, но оба его брака распались. Любопытно, что одна из его жен была англичанкой, а у второй также были английские корни.

Как отмечал исполнитель, он вместе со своими вторыми половинками думал о детях, но для него всегда на первом месте была сцена. По словам Пенкина, ему было бы неприятно, если бы его сын или дочь, если бы появились на свет, росли в неполной семье.

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