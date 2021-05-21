Умело вытянула силуэт: 50-летняя Орбакайте в голубых брюках клеш примерила коралловые лодочки

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось фото, на котором певица позировала с дочкой Кристиной Орбакайте. На днях артистка отпраздновала юбилей, ей исполнилось 50 лет. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова большую часть времени проводит в Штатах. В Майами у певицы есть своя недвижимость. При этом артистка не забывает и о родине. В Москве живет старший сын певицы Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой. Примадонна отечественной эстрады с мужем шоуменом Максимом Галкиным и семилетними двойняшками Гарри и Лизой поселилась в подмосковном замке в деревне Грязь.

В отличие от Аллы Пугачевой, которая отдала предпочтение мрачному монохромному оттенку, примерив мини-платье стиля оверсайз с капроновыми колготками и митенками с кружевом, возлюбленная Михаила Земцова сделала ставку на небесно-голубой оттенок, идеально сочетающийся с ее цветотипом.

Изюминкой образа певицы стали персиковые очки с круглой оправой и коралловые туфли-лодочки на шпильке. Так, певица умело вытянула силуэт, став казаться еще стройнее. Орбакайте примерила приталенный жакет и ультрамодные брюки клеш. А футболка с принтом добавила луку молодежного драйва.

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