«Знают там Полину Гагарину, Сергея Лазарева?»: Алексей Чумаков раскритиковал «Евровидение»

Певец Алексей Чумаков заявил, что не поехал бы выступать на конкурс «Евровидение», если бы ему поступило такое предложение. По его словам, ни один российский артист, кроме разве что Димы Билана, не получил популярности в Европе.

«Что, в Европе знают Руслана Алехно? Нет. Знают там Полину Гагарину, Сергея Лазарева? Нет, конечно. Уважаю своих коллег, они талантливейшие ребята. Но какой был смысл им участвовать в «Евровидении»? Чтобы стать чуть более популярными в России?»

Алексей Чумаков

Как добавил муж певицы Юлии Ковальчук, данный конкурс может стать могилой для артиста. Если не удается занять первое место, то на родине тебя просто смешивают с грязью. По словам Чумакова, для него важнее не биться за эфемерный успех на сомнительном конкурсе, а бороться за внимание людей, которые его любят. Также исполнитель заметил, что «Евровидение» крайне политизированный конкурс, где талант участника не влияет на итоговый результат, сообщает «АиФ».

Напомним, что в этом году Россию на «Евровидении» представляет певица Манижа. Она уже вышла в финал. Звезда исполняет композицию «Русская женщина». Финал пройдет 22 мая в Роттердаме.

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