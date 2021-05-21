Леди в оверсайз: 72-летняя Пугачева в акцентном мини-платье прикрыла кисти рук митенками с кружевом

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появилось ее закулисное фото, на котором она позировала с дочкой Кристиной Орбакайте. Буквально на днях возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 50 лет. В одном из интервью артистка призналась, что она совершенно спокойно относится к своему возрасту. Ведь теперь ей не надо переживать из-за того, что она переступила рубеж двадцати и тридцати лет. И в этом, как говорит певица, есть свои плюсы.

Именитая мама Кристины Орбакайте от дочки также не отстает. Она выглядит очень молодо и ухоженно. Постройневшую Примадонну расхваливал и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Так, историк моды отметил, что Пугачева с замужеством только похорошела.

На фото Примадонна позировала в акцентном мини-платье, отдав предпочтение монохромному оттенку. Изюминкой образа стали капроновые колготки и цепочка с геометрической подвеской. Белокурые локоны певица уложила в виде вьющихся прядей, которые обрамляли ее миловидное лицо вкупе с удлиненной челкой. При этом кисти рук Алла Борисовна прикрыла кружевными митенками — одним из своих любимых аксессуаров.

Ранее шоумен Максим Галкин делился в микроблоге кадрами, запечатлев, как Примадонна полакомилась в столовой выпечкой с морковью, корицей и яблоками по рецепту их сына Гарри. Эти пирожки братик Лизы приготовил для мамы в качестве сюрприза. И Алла Борисовна, позабыв про свою диету, пробовала пышки, наслаждаясь мучным.

Смотрите также: