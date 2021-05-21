«Артистке было противно»: Сергей Соловьев назвал маразмом откровенные признания Елены Прокловой

Режиссер и сценарист Сергей Соловьев в эфире канала «RTVI Развлечения» на YouTube высказался о ситуации вокруг актрисы Елены Прокловой и ее откровенных признаний о домогательствах к ней известного актера.

«Это смешная история! Моя знакомая актриса по телевизору говорила, что некий человек говорил ей про любовь, заставлял держать свой (половой орган, — Прим. ред.). Артистке было противно, поэтому она решила рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм! По-другому не могу отнестись к данной истории». Сергей Соловьев

Напомним, что признания Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ несколько недель назад произвели эффект разорвавшейся бомбы. Звезда не назвала имени человека, который ее домогался в пятнадцатилетнем возрасте, но все поняли, что речь шла об актере и легендарном режиссере Олеге Табакове.

Позже многие звезды шоу-бизнеса высказали свое мнение о сложившейся ситуации. Одни актрису поддержали, а другие наоборот осудили, потому что она вдруг заговорила спустя более, чем 50 лет после случившегося.

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