«Очень будоражат»: Каменских объяснила, зачем снимается полуобнаженной для Instagram

Украинская певица Анастасия Каменских прославилась благодаря участию в дуэте «Потап и Настя». Талантливая артистка с яркой внешностью и сильным голосом сразу полюбилась публике, и с тех по ее популярность только растет. Ее персону много обсуждают в Интернете, и пытаясь найти нужную информацию, многие фанаты просто теряются в ее обилии.

Настя Каменских стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro, где ответила на самые популярные вопросы о себе. Где родилась, кто ее родители, как похудела. Поскольку девушка славится роскошной фигурой, которую не стесняется демонстрировать в минимуме одежды, певица уделила внимание и этому вопросу – зачем ей столько пикантных снимков.

«Я считаю, что молодость, как и жизнь, у нас одна. И такие снимки должны сохраняться. Подписчики пишут мне очень много комментариев, эти фотографии очень будоражат людей», — ответила девушка.

С другой стороны, за обилие обнаженки Каменская часто подвергается хейту. Однако, в своем микроблоге девушка публикует такие «горячие» кадры в первую очередь для себя: «Увидеть, какую работу ты провела». Кроме того, Настя ориентируется на западных звезд, которые нисколько не обращают внимания на критику.

Каменских серьезно похудела и теперь очень довольна собой и своей фигурой. Поэтому красотка часто дразнит фанатов «горяченьким». А муж и не против.

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