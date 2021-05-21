«Творческие люди немного сумасшедшие»: Пенкин объяснил, почему не ужился со второй женой

По словам музыканта, его дороги с Еленой в какой-то момент просто разошлись.

Музыкант Сергей Пенкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей второй женой Еленой. У нее, кстати, как и у его первой супруги были английские корни.

«Мы познакомились через друзей. У нас очень интересные были компании. Общаешься больше с человеком и влюбляешься в него. Так было и со мной. Она по профессии юрист. Лена была сильной, красивой. Очень требовательной». Сергей Пенкин

Как отметил певец, все женщины хотят любви, ласки, которой он в какой-то момент не мог дать. «Женщины хотят, чтобы их мужчина больше времени проводил дома. У артистов гастроли и разъезды. Для меня на первом месте всегда была сцена. Творческие люди немного сумасшедшие. С Леной мы думали о детях, но не получилось. Были вместе около десяти лет. Дороги наши разошлись. Мне больно смотреть на детей, которые воспитываются с одним родителем, поэтому у нас и не было наследников», — сказал исполнитель.

Напомним, что Сергей Пенкин – один из самых известных исполнителей в России. При этом у него нет никаких званий.

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